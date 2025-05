Zürcher Presseverein: Pascal Scheiber in den Vorstand gewählt

Publiziert am 21.05.2025

Der Zürcher Presseverein (ZPV) hat an seiner Generalversammlung von Dienstag den 26-jährigen Blick-Reporter Pascal Scheiber einstimmig als neues Vorstandsmitglied gewählt, teilt er am Mittwoch mit. Der ehemalige Co-Präsident der Jungen Journalistinnen und Journalisten Schweiz (JJS) erweitert damit das Gremium, das in den vergangenen zwei Jahren mit fünf Personen am statutarischen Minimum operierte.

Die Wahl Scheibers ist Teil einer gezielten Strategie des ZPV, die jüngere Generation von Medienschaffenden stärker einzubinden. «In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die nachrückende Generation sich nicht nur seltener zu einer Mitgliedschaft bekennt, sondern auch kaum noch an gemeinsamen Anlässen teilnimmt», erklärte ZPV-Präsidentin Fabienne Sennhauser während der Versammlung.

Mit dem nun sechsköpfigen Vorstand strebt der ZPV an, seine Sichtbarkeit durch vielfältige Kommunikation auf allen Kanälen zu erhöhen. Der Verein, der im vergangenen Jahr fünf kostenlose Veranstaltungen für seine Mitglieder organisierte – darunter eine SOS-Veranstaltung in Zusammenhang mit der Restrukturierung von Tamedia – kämpft mit leichtem Mitgliederschwund. Laut Sennhauser sei es jedoch «wichtiger denn je, die Interessen von Journalistinnen und Journalisten gegen aussen zu vertreten» – besonders angesichts der zahlreichen Abbaumeldungen in der Branche. (pd/spo)