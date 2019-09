CH Media: Pascal Scherrer übernimmt von André Moesch

Per 1. November übernimmt Pascal Scherrer die Leitung des Zentralschweizer TV-Senders Tele 1 und von TVO, dem Ostschweizer Fernsehen. Dieser Schritt ermögliche dem bisherigen Leiter von Tele 1 und TVO, André Moesch, die Fokussierung auf den Aufbau und die Leitung des im April neu geschaffenen Geschäftsbereichs Events, zudem verantwortet er den Bereich Public Affairs sowie Entwicklungs- und Konvergenzprojekte bei Radio und TV (persoenlich.com berichtete).

Scherrer verantwortet somit ab 1. November als Leiter TV Regional die Sender TeleZüri, Tele M1, TeleBärn, TVO und Tele1, wie es in einer Mitteilung heisst. Die konzessionierten TV-Sender würden redaktionell unabhängig und bei den jeweiligen Holdings von AZ Medien und NZZ bleiben. CH Media erbringt Technik-, Produktions-, Vermarktungs- und Management-Leistungen für die regionalen TV-Sender.

Moesch, bisher für Radio und TV in den Regionen Ost- und Zentralschweiz verantwortlich, übernimmt neue Aufgaben innerhalb der Bereichsleitung TV, Radio und Filmvertrieb: so leitet er den im April neu geschaffenen Geschäftsbereich Events mit dem Ziel, das Eventportfolio der Gruppe deutlich auszubauen. Zudem übernimmt er Projekte in den Bereichen Entwicklung und Konvergenz und ist als Leiter Public Affairs verantwortlich für alle medienpolitischen Themen und die Beziehungen zu den Behörden.

Florian Wanner übernimmt Radio-Gesamtleitung

Florian Wanner, Leiter Radio Argovia, Radio 24 und Virgin Radio Switzerland, übernimmt wie bereits im März 2019 kommuniziert per 1. November 2019 die Gesamtleitung der Radiosender von CH Media. Damit verantwortet er als Leiter Radio ab dann zusätzlich die Sender Radio Pilatus, Radio FM1 und Radio Melody.

Der Bereich TV, Radio & Filmvertrieb, unter der Leitung von Roger Elsener, Geschäftsführer TV, Radio & Filmvertrieb und Mitglied der Unternehmensleitung, besteht neben TV Regional, Radio und Events aus zwei weiteren Geschäftsbereichen: Der Bereich TV National wird von Ute von Moers geleitet, der Bereich Filmvertrieb wird von den Brüdern Peter und Patrick Schaumlechner geführt. (pd/cbe)