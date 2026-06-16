Causa Fischer: Pascal Schmitz moderiert wieder im Studio

Publiziert am 16.06.2026

Nach seiner Rückkehr in den Newsroom Mitte Mai und mehreren Auftritten als Aussenreporter seit Anfang Juni ist dies nun der letzte Schritt zurück in den regulären Sendebetrieb. Damit ist die mehrwöchige Pause als Studiomoderator von «Schweiz aktuell» beendet.

Der Wirbel hatte ihren Ursprung in seiner Recherche über das gefälschte Covid-Zertifikat von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, der daraufhin entlassen wurde (persoenlich.com berichtete). Die Weltwoche grub in der Folge rund 15 Jahre alte Facebook-Posts von Schmitz aus – woraufhin SRF ihn vorläufig vom Bildschirm abzog.

Schmitz entschuldigte sich «in aller Form» für die Posts und blickte in einem internen Interview nach vorn: «Ich kann in Zukunft nur versuchen, den Menschen zu beweisen, dass ich daraus gelernt habe und diese Posts nichts mehr mit der Person, die ich heute bin, zu tun haben.» (red)