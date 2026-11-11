Faces: Patrick Pierazzoli tritt nach 25 Jahren ab

Publiziert am 11.11.2026

Die Brüder Stefan Berger und Patrick Pierazzoli hatten Faces 2001 in der Schweiz gegründet. Vor 22 Jahren übernahm Pierazzoli zunächst interimistisch die Chefredaktion und blieb dann doch. Inzwischen sind unter seiner Leitung mehr als 200 Ausgaben erschienen. Heute erscheint das Lifestyle-, Mode- und Kulturmagazin in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich sowie in einer internationalen Ausgabe auf Englisch. Dazu kommen digitale Plattformen, Events und Kooperationen.

Den Zeitpunkt seines Rückzugs begründet Pierazzoli, der kürzlich 60 geworden ist, auch mit seinem Alter: «Mit 60 sollte man nicht mehr den Ton in einem Modemagazin angeben.» Das Magazin stehe «inhaltlich stark und erfolgreich wie nie» da. Den Ausschlag habe aber ein Angebot seines Bruders gegeben, «das ich schlicht nicht ablehnen konnte». So bleibe Faces in der Familie und weiterhin unabhängig. Finanzielle Details zur Übernahme der Anteile werden nicht genannt.

Führung auf mehrere Schultern verteilt

Das Team sei bereits im Sommer über den Wechsel informiert worden, heisst es in der Mitteilung. Die Redaktion bleibt unverändert, die redaktionelle Führung wird neu aufgeteilt: Die Gesamtverantwortung liegt bei Stefan Berger, die Redaktionsleitung übernimmt Michael Rechsteiner als Chefredaktor. «Mein Bruder hinterlässt grosse Fussstapfen», sagt Berger, «aber das Team und ich freuen uns darauf, das nächste Kapitel aufzuschlagen.»

Was Pierazzoli nach seinem Abgang vorhat, lässt er offen. Er wisse noch nicht, wohin es ihn führe, langweilig werde es aber nicht, verspricht er und zitiert damit David Bowie: «I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring.» (pd/cbe)