Lokal.news Labs: Konrad Weber wird Verwaltungsrat

Gewählt wurde Konrad Weber im Herbst, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er ist seit knapp 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Bei SRF trieb er die digitale Transformation voran und war hausübergreifend für die Digitalstrategie verantwortlich. Seit 2020 arbeitet er selbständig als Strategieberater und Foresight-Experte in Zürich. Er begleitet Geschäftsleitungen sowie Verwaltungs- und Stiftungsräte im DACH-Raum, schwerpunktmässig aus Medien, Non-Profit-Organisationen, Bildung und öffentlicher Hand. Daneben doziert er an verschiedenen Hochschulen und sitzt im Stiftungsrat der Höngger Quartierzeitung.

Die Lokal.news Labs AG wurde von Thomas Brändle gegründet, der zuvor unter anderem die Run my Accounts AG aufgebaut hat. Sie gibt Lokal.news für Stäfa, Männedorf und Hombrechtikon sowie seit September «Bezirk» für Adliswil, Kilchberg, Rüschlikon und Thalwil heraus (persoenlich.com berichtete).

«Lokaljournalismus ist die Basis unseres föderalistischen und demokratischen Systems», lässt sich Weber in der Mitteilung zitieren. Er sei überzeugt, dass ein tragfähiges Geschäftsmodell im Lokalen heute nur mit einem sinnvollen Einsatz von KI möglich sei. Brändle verweist auf Webers Erfahrung in einem grossen Medienhaus wie bei einer Quartierzeitung: «Genau diese Verbindung brauchen wir, wenn wir unsere Plattform jetzt für weitere Lokalverlage öffnen.» (pd/cbe)