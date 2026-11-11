11.11.2026

Lokal.news Labs

Konrad Weber wird Verwaltungsrat

Der frühere Digitalstratege von SRF verstärkt das Gremium des Lokalmedien-Unternehmens aus Stäfa. Dieses gibt zwei Titel in der Region Zürichsee heraus und bietet seine KI-gestützte Redaktionsplattform auch anderen Verlagen an.
Lokal.news Labs: Konrad Weber wird Verwaltungsrat
Bringt seine Erfahrung aus der SRF-Digitalstrategie ins Lokale: Konrad Weber, seit 2020 selbständiger Strategieberater. (Bild: zVg)
Publiziert am 11.11.2026

Gewählt wurde Konrad Weber im Herbst, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Er ist seit knapp 20 Jahren in der Medienbranche tätig. Bei SRF trieb er die digitale Transformation voran und war hausübergreifend für die Digitalstrategie verantwortlich. Seit 2020 arbeitet er selbständig als Strategieberater und Foresight-Experte in Zürich. Er begleitet Geschäftsleitungen sowie Verwaltungs- und Stiftungsräte im DACH-Raum, schwerpunktmässig aus Medien, Non-Profit-Organisationen, Bildung und öffentlicher Hand. Daneben doziert er an verschiedenen Hochschulen und sitzt im Stiftungsrat der Höngger Quartierzeitung.

Die Lokal.news Labs AG wurde von Thomas Brändle gegründet, der zuvor unter anderem die Run my Accounts AG aufgebaut hat. Sie gibt Lokal.news für Stäfa, Männedorf und Hombrechtikon sowie seit September «Bezirk» für Adliswil, Kilchberg, Rüschlikon und Thalwil heraus (persoenlich.com berichtete).

«Lokaljournalismus ist die Basis unseres föderalistischen und demokratischen Systems», lässt sich Weber in der Mitteilung zitieren. Er sei überzeugt, dass ein tragfähiges Geschäftsmodell im Lokalen heute nur mit einem sinnvollen Einsatz von KI möglich sei. Brändle verweist auf Webers Erfahrung in einem grossen Medienhaus wie bei einer Quartierzeitung: «Genau diese Verbindung brauchen wir, wenn wir unsere Plattform jetzt für weitere Lokalverlage öffnen.» (pd/cbe)


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