Publiziert am 10.11.2026

Die Agentur Seed hat für den Nationalen Forschungsschwerpunkt (NFS) Molecular Systems Engineering einen Kurzfilm realisiert. Der gut zweiminütige Film vermittelt Zweck, Ergebnisse und Wirkung des Forschungsschwerpunkts. Auftraggeber waren die Projektverantwortlichen, wie Seed mitteilt.

Der NFS steht unter der Federführung der Universität Basel und der ETH Zürich. Er untersucht, wie sich molekulare Bausteine zu Systemen mit neuen Funktionen verbinden lassen. Daraus entstehen laut Mitteilung unter anderem neue Ansätze für medizinische Anwendungen, etwa in der Krebsbekämpfung, der Diabetesbehandlung und der Augenheilkunde. Das vom Schweizerischen Nationalfonds geförderte Programm ging 2026 nach zwölf Jahren zu Ende.

Der Film setzt auf schnell wechselnde Begriffe, Bilder und Animationen. Er enthält viele Informationen in kurzer Zeit, sodass das Publikum aufmerksam folgen muss, wie Seed schreibt. Eingesetzt wird der Film an Veranstaltungen und online. (pd/spo)