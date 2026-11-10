RTS: TV-Umzug nach Ecublens verschoben

Nachdem Ende Juni bereits die Radiomitarbeitenden umgezogen sind, hätte diesen Monat auch ein Grossteil der TV-Redaktionen der RTS vom historischen Standort in Genf nach Ecublens (VD) wechseln sollen. Nun hat die Direktion entschieden, diesen Schritt auf Januar zu verschieben, wie persoenlich.com erfahren hat.

«Die vergangenen Wochen waren am RTS-Standort in Lausanne-Ecublens intensiv», schreibt Newschef Christophe Chaudet in einer E-Mail an die Belegschaft, die persoenlich.com einsehen konnte. Die Inbetriebnahme habe zu Schwierigkeiten geführt. Daraus seien nun «mehrere Lehren» gezogen worden.

Seit dem Umzug der Radio-Belegschaft kam es zu mehreren Pannen. Noch am 28. Oktober konnte der Newsflash um 22 Uhr nicht verlesen werden. Die Moderatorinnen und Moderatoren der nachfolgenden Sendung mussten die Lücke improvisierend füllen.

Vor einem Monat hatte die Belegschaft ihren Unmut in einer Petition zum Ausdruck gebracht. Rund 200 Personen unterschrieben sie. Die Unterzeichnenden verlangten unter anderem ein Moratorium für die geplante Fusion der Radio- und TV-Redaktionen.

Die Verschiebung des Umzugs sei keine Antwort auf die Petition, schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Sie «nimmt ein wenig Druck weg und gibt uns mehr Zeit, das neue TV-Studio in den Griff zu bekommen». Die neue Organisation der Redaktionen sei damit nicht infrage gestellt. Sie trete mit dem Umzug im Januar in Kraft.