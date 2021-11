Ringier: Peggy Knotz von der Fifa zur Blick-Gruppe

Peggy Knotz kehrt zur Blick-Gruppe zurück: Ab dem 1. Februar 2022 stösst sie in einem 60-Prozentpensum zur Fotoredaktion, wie es einem internen Newsletter heisst. Die 45-Jährige arbeitete bereits als Bildredaktorin in der Blick-Gruppe, ehe sie 2009 als Fotochefin zur Aargauer Zeitung wechselte. Die letzten acht Jahre war sie als Foto-Managerin bei der Fifa unter Vertrag.

«Ich freue mich riesig und bin überzeugt, dass Peggy durch ihre Erfahrung, ihre Energie und ihr gewinnendes Wesen eine Bereicherung für den ganzen Newsroom sein wird», lässt sich Tobias Gysi, Foto-Chef der Blick-Gruppe, zitieren.

Knotz wohnt mit ihrer Familie in Kilchberg im Kanton Zürich. Zu ihrer Rückkehr sagt sie: «Ringier hat mich in meiner Arbeit als Bildredaktorin geprägt. Ich gehe zurück an einen Ort, der mir vertraut sein wird, sich jedoch digital weiterentwickelt hat und agil ist. Genau das interessiert mich und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit alten und neuen Kolleginnen und Kollegen.» (pd/tim)