Publiziert am 03.10.2024

Nach der Ankündigung der Sparmassnahmen 2025 bei RTS hat die Personalversammlung der Direktion am Donnerstag eine Reihe von Empfehlungen überreicht, um anderswo substanzielle Einsparungen zu erzielen als auf dem Rücken des Personals. Die 94 Führungskräfte von RTS wurden zu einer solidarischen Geste aufgefordert, wie es in einer Mitteilung von SSM Romand heisst.



Am Donnerstag übermittelte die in Lausanne und Genf versammelte Personalversammlung der RTS die Empfehlungen der Beratungsgruppe an die RTS-Direktion. Mit diesen Vorschlägen könnten Entlassungen und ein Grossteil der angekündigten 55 Stellenstreichungen vermieden werden.

Das SSM und das Personal von RTS formulieren eine Liste von 20 Empfehlungen, die Einsparungen ermöglichen und mindestens 23 Arbeitsplätze retten sollen, darunter: Verzicht auf nicht wesentliche externe Aufträge, Integration des Personals statt Rückgriff auf Zeitarbeitsfirmen oder Bevorzugung des Know-hows des Personals mit GAV-Vertrag.

Die Personalversammlung richtet auf Vorschlag der Beratungsgruppe einen beispiellosen Appell an die Kader von RTS, die 2025 vom Stellenabbau verschont bleiben: Sie sollen ihr Arbeitspensum und ihr Gehalt auf freiwilliger und solidarischer Basis um 10 Prozent reduzieren. Oder bei 100 Prozent bleiben und vier Stunden pro Woche spenden, die den Teams und den verschiedenen Produktionen von RTS zur Verfügung gestellt werden können (z. B. um Sommerprogramme zu produzieren). Wenn sie diese Wahl treffen, kehren die Führungskräfte zum CCT-Lohn auf das Feld zurück.

Diese Vorschläge wurden von der Personalversammlung am Donnerstag, 3. Oktober, einstimmig angenommen, heisst es weiter.



Sollten trotz der Vorschläge der Konsultation und des Aufrufs zur Solidarität der Führungskräfte Entlassungen ausgesprochen werden, verlangt die Personalversammlung eine proportionale Verteilung dieser Entlassungen auf die Belegschaft und die Führungskräfte. (pd/wid)