JournalismusTag: Perspektiven für den Journalismus

Publiziert am 19.10.2024

Den Auftakt zum JournalismusTag.24 macht die Keynote von Silvia Princigalli, die aus ihrer langjährigen Erfahrung bei verschiedenen Redaktionen wie 20 Minuten, Annabelle und Izzy berichtet. In ihrem Referat zeigt sie auf, wie sich Journalistinnen und Journalisten im digitalen Wandel immer wieder neu erfinden müssen. Princigalli macht dabei deutlich, dass Krisen auch als Chancen für Innovation begriffen werden können und gibt konkrete Einblicke, wie Medienschaffende diese Herausforderungen meistern können.

Erstmals werden an der Veranstaltung die Ergebnisse der neuesten Berufsfeldstudie der ZHAW präsentiert. Die Studie wirft brisante Fragen auf: Wie verhält sich die politische Orientierung zur Diversität in den Redaktionen? Welche Rolle spielt eine geschlechtergerechte Sprache in verschiedenen Medientypen? Medienprofessor Vinzenz Wyss diskutiert die Erkenntnisse mit den Journalistinnen Camille Lothe (Nebelspalter) und Eva Hirschi (NZZ).

Im Zentrum von Panels und Workshops stehen weiter brennende Themen wie die finanzielle Situation der Medienbranche, nicht diskriminierende Berichterstattung oder die Rolle der Medien im US-Präsidentschaftswahlkampf. Es diskutieren unter anderem Simon Bärtschi (Tamedia), Matthias Ackeret (persönlich-Verlag) oder Arthur Honegger (SRF). Thomas Benkö (Ringier) zeigt in einem Workshop Einsatzmöglichkeiten und Grenzen von KI-Applikationen im Redaktionsalltag.

Ein besonderer Fokus liegt auf der nächsten Generation von Medienschaffenden. Drei aufstrebende Journalistinnen und Journalisten unter 30 diskutieren die Zukunftsperspektiven der Branche. Zum Abschluss debattieren neue Chefredaktoren verschiedener Schweizer Medien unter der Leitung von Sandro Brotz (SRF) über Qualitätsjournalismus in Zeiten knapper Ressourcen, darunter Sabine Eva Wittwer (Migros Magazin) oder Marcello Odermatt (Bund).

Der JournalismusTag.24 findet am Donnerstag, 21. November 2024, statt und beginnt um 12 Uhr mit einer Networking-Gelegenheit. Nach einem intensiven Programm klingt die Veranstaltung am Abend mit einem Apéro riche aus. Die Veranstaltung findet am IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW an der Theaterstrasse 15c in Winterthur statt.

Das vollständige Programm sowie Tickets gibt es unter journalismustag.ch. (pd/cbe)