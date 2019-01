Fotografie: Peter Klaunzer als «White House Photographer»

Ein Jahr lang und ganz in der Tradition eines «White House Photographer» begleitete der Keystone-SDA Fotograf Peter Klaunzer den Bundespräsidenten Alain Berset während seines Präsidialjahrs auf seinen Reisen, an Sitzungen, Veranstaltungen und Galadinners. Die entstandenen Bilder sollen einen Einblick in den Alltag der hohen Politik vermitteln. Die Ausstellung sowie das gleichzeitig im Stämpfli Verlag erscheinende Buch seien in enger Zusammenarbeit entstanden, wie Keystone-SDA in einer Mitteilung schreibt.

Am Donnerstag, 31. Januar 2019, um 19 Uhr wird die Ausstellung eröffnet mit einem Gespräch zwischen Alain Berset und Peter Klaunzer, geführt von Bernhard Giger, Leiter Kornhausforum. Der Bundesrat und der Fotograf werden über ihre gemeinsamen Momente im 2018 erzählen.

Die Vernissage ist öffentlich, die Platzzahl jedoch beschränkt. Interessierte können sich anmelden via Mail an marketing@keystone-sda.ch. (pd/eh)