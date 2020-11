Radio SRF: Peter Voegeli wird Korrespondent für Italien

Peter Voegeli wird neuer Italien-Korrespondent von Radio SRF und SRF News. Er löst Franco Battel ab, der im Mai 2021 als Produzent von «Echo der Zeit» und Auslandredaktor ins Radiostudio Bern zurückkehrt.

Der heute 57-jährige Voegeli berichtete zwischen 2005 und 2011 aus Washington. Nach einem Zwischenhalt als Moderator von «Echo der Zeit» wechselte er 2015 auf den Korrespondentenposten in Berlin (persoenlich.com berichtete).

Von Rom aus wird Peter Voegeli auch den Vatikan im Blick haben sowie die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Griechenland und Malta beobachten, wie SRF in einer Mitteilung schreibt. Er tritt seinen Posten im Herbst 2021 an. (pd/cbe)