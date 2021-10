20 Minuten: Pilotversuch mit Social Audio gestartet

Die Newsplattform 20 Minuten lanciert in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Startup Angle Audio Social Audio in der eigenen Webseite und App. Registrierte Leserinnen und Leser können so an Online-Audio-Gesprächen teilnehmen und ausgewählte Themen miteinander diskutieren. Der Pilotversuch startet am Mittwoch, 27. Oktober um 18 Uhr mit einem Audio-Raum zum Thema «Wozu eigentlich noch Bankgebühren zahlen?», moderiert von Gabriela Neuhaus und Julius Kirscheneder (neon).

Über die nächsten Wochen wird 20 Minuten in einem Pilotversuch Audio-Räume zu ausgewählten Themen aufschalten und Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben diesen Gesprächen aktiv oder passiv beizuwohnen. Über einen Knopf können Teilnehmende signalisieren, wenn sie etwas zum Gespräch beitragen möchten (digitales Handheben) und Moderator:innen werden die online Konversationen leiten.

«Die 20 Minuten Community ist eine der aktivsten der Schweiz. In ausgewählten Audio-Räumen wollen wir dieser Community neue Möglichkeiten anbieten, sich zu informieren und auszutauschen», wird Marco Di Bernardo, CTO 20 Minuten, zitiert. (pd/wid)