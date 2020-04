Pirmin Kramer übernimmt per 1. Juni die Ressortleitung des Badener Tagblatts. Er wird Nachfolger von Martin Rupf, wie CH Media in einer kurzen Notiz schreibt.

Der 37-jährige Kramer ist aktuell stellvertretender Ressortleiter und mittlerweile seit rund 10 Jahren im Unternehmen. Die Übergabe der Leitungsfunktion findet per 1. Juni statt. Martin Rupf verlässt das Badener Tagblatt nach 14 Jahren, um eine Ausbildung als Berufsschullehrer zu beginnen.

Stellvertretender Ressortleiter in Baden wird neu Philipp Zimmermann, der aktuell das Online-Desk Aargau leitet. Der 45-Jährige ist seit sieben Jahren bei der Aargauer Zeitung und tritt seine neue Funktion in Baden per 1. August an. Die Suche nach seiner Nachfolge am Online-Desk läuft. (pd/eh)