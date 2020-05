Swissinfo: Podcast-Serie «Inside Geneva» gestartet

Am Dienstag hat SWI swissinfo.ch mit der Folge «What's the point of multilateralism: the UN at 75» den neuen Podcast «Inside Geneva» lanciert. Die aktuelle Debatte zur Rolle der Weltgesundheitsorganisation WHO im Kontext der Coronapandemie sei Thema dieser Folge, heisst es in der Mitteilung dazu. Die Podcast-Serie ist ein Projekt von SWI swissinfo.ch, RTS Genève Vision und dem Graduate Institute Geneva und soll dem internationalen Genf eine neue Stimme verleihen.

Der neue Podcast «Inside Geneva» erscheint alle zwei Wochen und blickt tief in die Themen rund um einen grossen Apparat, der globale Probleme lösen und verhandeln soll: 10 Jahre Syrienkrieg, die Rolle von China in den Vereinten Nationen, Folter und Menschenrechte, Killerroboter oder Migrationskrisen.

«Inside Geneva» setzt internationale Akteure an einen Tisch, diskutiert aktuell und schlägt interdisziplinär Brücken – wie werden in Genf globale Entscheide gefällt oder eben nicht gefällt, wie sind die Rollen der Macht verteilt? «Inside Geneva» diskutiert an einem Ort, der nicht nur eine Schweizer Schnittstelle zur Welt ist, sondern mit rund 40 internationalen Organisationen, 400 NGO's und den Vertretungen von 179 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen eine multilaterale Drehscheibe ist.

75 Jahre UNO - eine bewegte Geschichte

Die aktuelle Podcast-Folge befasst sich mit den Höhen und Tiefen der UNO während 75 Jahren, lässt persönliche Erfahrungen von UNO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern zu Wort kommen und regt an, über die Zukunft der UNO nachzudenken.



Die Podcast-Folge steht ab sofort auf SWI swissinfo.ch zur Verfügung. Zudem kann der Podcast auf iTunes oder Spotify abonniert werden. (pd/wid)