Neue Zürcher Zeitung: Podcast zur Selbstoptimierung gestartet

Die «Neue Zürcher Zeitung» hat am Montag eine neue Podcast-Serie lanciert. Das Thema des zwölfteiligen Formats: Selbstoptimierung. Den Hörerinnen und Hörern werden «12 Geheimnisse, die das Leben verändern» angepriesen. Unterschiedliche Menschen erzählen darin, wie sie ihr Leben optimieren.

In der ersten Folge spricht die Primarlehrerin und Instagram-Influencerin Morena Diaz über die Zeit, als sie an einer Essstörung litt. Heute kämpft sie gegen gängige Schönheitsideale und ist Vertreterin der Body-Positivity-Bewegung. In den weiteren Folgen kommen die Moderatorin Gülsha Adilji oder ein Paar, dass sich auf der Dating-Plattform Tinder gefunden hat, zu Wort.

Moderiert wird die Serie von Anja Knabenhans, die während 15 Jahren in der NZZ-Sportredaktion tätig war und jetzt als freie Journalistin arbeitet und am Blog «Any Working Mom» beteiligt ist (persoenlich.com berichtete). Für die Produktion ist Rebekka Haefeli verantwortlich. (wid)