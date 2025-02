Rathuus: Politmagazin für Entscheidungstragende

Publiziert am 18.02.2025

Das neue Onlinemagazin Rathuus hat im Januar 2025 seinen Betrieb aufgenommen und bietet seither Berichterstattung über die Politik in Stadt und Kanton Zürich. Hinter dem Onlineportal stehen die beiden Lokaljournalisten Pascal Turin und Lorenz Steinmann. Rathuus will auf vertiefte Analysen und Hintergrundberichte setzen, um die lokalen politischen Geschehnisse verständlich und zugänglich zu machen. Das Onlinemagazin finanziert sich ausschliesslich über Abonnements und verzichtet bewusst auf Werbung, um seine Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Gegründet wurde Rathuus von den Lokaljournalisten Pascal Turin und Lorenz Steinmann. Das Duo betreibt das Onlineportal in Teilzeit neben ihrer Tätigkeit bei der Lokalinfo AG. Die von jenem Verlag herausgegebenen Stadtzürcher Titel «Zürich West», «Zürich 2», «Zürich Nord» und «Züriberg» wurden Ende 2024 eingestellt. Mit Rathuus wollen die beiden Jungunternehmer dem Bedürfnis nach lokaler politischer Berichterstattung in der Stadt und im Kanton Zürich weiterhin nachkommen.

Gefunden wurde mittlerweile auch ein Redaktionsbüro unweit des temporären Rathaus Hard am Bullingerplatz im Stadtzürcher Kreis 4. Der kleine Raum, den Rathuus mit dem Verein Gefangene helfen Jugendlichen, Schweiz teilt, hat ein Schaufenster, das symbolisch für die transparente Arbeit von Rathuus stehen soll.

Lorenz Steinmann verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in der Berichterstattung über die Stadt Zürich und kennt durch seine frühere Tätigkeit bei der Stadtverwaltung die Feinmechanik der Verwaltung gut. Pascal Turin hat schon rund zehn Jahre Erfahrung im Journalismus. Ein Abstecher in die kantonale Verwaltung rundet sein Können ab. Beide sind nicht Mitglied einer politischen Partei.

Magazin mit Aboschranke

Rathuus soll sich durch Abonnements diverser Preisklassen finanzieren. «Wir sind überzeugt, dass genügend Leute bereit sind, etwas für die lokale politische Berichterstattung über die Stadt und den Kanton Zürich zu bezahlen», sagt Turin. Die beiden Vollblut-Journalisten veröffentlichen seit dem Start Anfang Januar zwei bis drei Artikel pro Woche. Damit sollen die Leserinnen und Leser nicht mit Informationen überflutet, sondern gezielt orientiert werden.

Das Onlinemagazin bietet die Artikel auch im Audio-Format an, um den unterschiedlichen Bedürfnissen des Publikums gerecht zu werden. Geplant sind zudem ein Podcast für Abonnentinnen und Abonnenten, Parlamentsberichte aus Gemeinde- und Kantonsrat sowie Reportagen aus dem ganzen Kanton Zürich. Interessierte können das Rathuus-Briefing abonnieren, einen kostenlosen Newsletter, um regelmässig über neue Inhalte und Aktivitäten informiert zu werden.

Spezifische Zielgruppe

Die beiden Journalisten sind überzeugt, dass insbesondere Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Kommunikationsagenturen, Parteien oder Verwaltungen sowie politisch interessierte Personen von den Inhalten profitieren können. Plus einfach Menschen, die hier politische Themen finden, die es sonst nirgends zu lesen gibt. «Wir haben grossen Spass am Magazin und so glauben wir, dass wir auch Erfolg haben werden» geben sich Steinmann und Turin optimistisch. (pd/awe)