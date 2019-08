SRF

Polizeieinsatz vor Radiostudio in Bern

Beim Eingangsbereich des SRF-Gebäudes an der Schwarztorstrasse musste die Polizei am Montagmorgen eine verwirrte Person überwältigen. Mitarbeiter vom SRF seien keine betroffen gewesen.

Hier war am Montagmorgen ein Polizeieinsatz im Gang: Das SRF-Gebäude an der Schwarztorstrasse in Bern. (BIld: Keystone/Anthony Anex)