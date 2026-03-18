Publiziert am 18.03.2026

Man sei «entsetzt über das Vorgehen der Polizei in Jerusalem in der vergangenen Nacht», schrieb der Verband in einer Mitteilung auf der Plattform X. Polizeibeamte hätten mehrere Journalisten ohne Provokation angegriffen und ihre Ausrüstung beschädigt. Sie hätten auch Speicherkarten beschlagnahmt, auf denen ihr Vorgehen dokumentiert sei. Eine Produzentin des US-Senders CNN habe bei dem Vorfall einen Bruch des Handgelenks erlitten.

Der Verband forderte die sofortige Einleitung interner Ermittlungen und Schritte gegen die beteiligten Beamten. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, man prüfe die Vorwürfe.

Der Jerusalem-Reporter der israelischen Zeitung Haaretz schrieb, der Vorfall habe sich im arabisch geprägten Ostteil Jerusalems ereignet. Die Polizei habe dort gewaltsam eine Versammlung mehrerer Dutzend Palästinenser aufgelöst. Der Fotograf eines chinesischen Mediums, der den Vorfall dokumentierte, sei geschlagen worden. Ein palästinensischer Fotograf, der seinem Kollegen zu Hilfe kommen wollte, sei ebenfalls angegriffen worden. Seine Kamera sei zerstört und die Speicherkarten seien beschlagnahmt worden.

Die Polizei habe das Vorgehen mit Störung der öffentlichen Ordnung durch die Reporter begründet, die sich nicht als Journalisten identifiziert hätten. Die Versammlung vor Ort habe gegen Anweisung des Heimatschutzkommandos in Kriegszeiten verstossen. (sda/dpa/spo)