30.03.2026

Emek

Präsidentin der Medienkommission tritt zurück

Anna Jobin wird das Präsidium der Eidgenössischen Medienkommission (Emek) per 30. April 2026 abgeben und aus der Kommission zurücktreten. Eine Nachfolge ist noch nicht bekannt und wird zu gegebener Zeit vom Bundesrat bestimmt.
Emek: Präsidentin der Medienkommission tritt zurück
War viereinhalb Jahre lang Präsidentin der Eidgenössischen Medienkommission: Anna Jobin, Sozialwissenschaftlerin und Assistenzprofessorin in Fribourg. (Bild: Keystone/Cyril Zingaro)
Publiziert am 30.03.2026

Die Sozialwissenschaftlerin wurde 2019 vom Bundesrat in die Emek gewählt. Seit Oktober 2021 leitet sie die Kommission als Präsidentin. Als Grund für ihren Rücktritt nennt die Emek in einer Mitteilung ihre Stelle als Assistenzprofessorin an der Universität Fribourg, die sie im Sommer 2025 angetreten hat. Sie konzentriere sich seither stärker auf Forschung und Lehre, heisst es.

Die Emek berät den Bundesrat und die Verwaltung zu Medienfragen. In Jobins Amtszeit hat die Kommission unter anderem Grundlagen erarbeitet zur Förderung privater journalistischer Organisationen, zur Ausgestaltung des Service public im digitalen Zeitalter sowie zur Rolle und Macht digitaler Plattformen.

Die Nachfolge des Emek-Präsidiums wird vom Bundesrat bestimmt und zu gegebener Zeit kommuniziert, teilt die Kommission mit. (pd/nil)


Kommentar wird gesendet...

KOMMENTARE