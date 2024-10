Print-Reichweiten | TeleZüri: «Print verliert zwar, Online bietet aber Chancen»

Publiziert am 01.10.2024

Die aktuellen Reichweitenzahlen der Printmedien in der Deutschschweiz sind da. In der neuen Folge vom persoenlich.com-Podcast sprechen persönlich-Verleger Matthias Ackeret und Online-Redaktionsleiterin Michèle Widmer über die Ergebnisse der Mach Basic Studie der Wemf AG für Werbemedienforschung. Dabei kommt auch das Ende der Onlinemessung von Mediapulse zur Sprache. Das zweite Thema: Das 30-Jahr-Jubiläum von TeleZüri.

