Print-Reichweiten: So viele lesen Tagi, SoBli oder den Ktipp

Die Schweiz am Wochenende behält den Titel der meistgelesenen Zeitung in der Deutschschweiz. Der samstäglich erscheinende Titel von CH Media erreicht aktuell 1’027’000 Leserinnen und Leser. Diese Zahl ist der am Dienstag erschienenen Print-Reichweitenstudie Mach Basic der Wemf AG für Werbemedienforschung zu entnehmen. An zweiter Stelle folgt der frühere Leader 20 Minuten. Die Gratiszeitung erreicht mit der gedruckten Ausgabe 878’000 Menschen. Knapp nach der Nordwestschweiz von CH Media mit 320’000 Leserinnen und Lesern folgt der Tages-Anzeiger mit einer Reichweite von 318’000. Der gedruckte Blick vom Ringier-Verlag zählt laut der Wemf 265’000 Leserinnen und Leser, die Neue Zürcher Zeitung 233'000.





Die SonntagsZeitung hält sich an der Spitze der Sonntagspresse. Der Tamedia-Titel erreicht 474’000 Leserinnnen und Leser. Die NZZ am Sonntag zählt deren 334'000, der SonntagsBlick von Ringier 291’000.





Bei den Magazinen und Wochenzeitungen sind die Spitzenplätze keine Überraschung. Traditionell führen die Publikationen der beiden grossen Detailhändler Coop und Migros diese Sparte an. Laut der aktuellen Wemf-Studie erreicht die Coopzeitung 2’509’000 Leserinnen und Leser, beim Migros-Magazin sind es deren 2’190’000. Die Magazine Betty Bossi und Migusto liegen bei den Reichweitenzahlen über einer Million. Danach folgen die gedruckten Magazine Drogistenstern (882’000), Touring (879’000) und Ktipp (759’000).





Die Reichweitenzahlen der aktuellen Mach Basic-Studie basieren auf dem Erhebungszeitraum April bis März 2024. Dazu wurden in der Deutschschweiz über 21'000 Personen ab 14 Jahren telefonisch und online befragt. Ein Vergleich mit dem Vorjahr wäre laut der Wemf möglich. Da nur wenige Titel signifikante Veränderungen aufweisen, verzichtet persoenlich.com darauf.



Nebst der Printreichweitenstudie publiziert die Wemf in Kooperation mit Mediapulse die Studie Total Audience. Sie zeigt die kumulierten Reichweiten von Print und Online und gibt Auskunft über die crossmediale Nutzung von verschiedenen Medienmarken. Aktuell werden nur vereinzelte Titel in der Crossmedia-Studie veröffentlicht. 20 Minuten erreicht in der Deutschschweiz aktuell 1’476’000 Leserinnen und Leser. Beim Blick sind dies 857’000. Laut der Wemf liegt die Zahl der Doppelnutzungen innerhalb einer Medienmarke bei 13 Prozent. Weit mehr Personen würden mit ausschliesslich Print oder Online einen klaren Lieblingskanal präferieren.