In einer Einladung zur Mitgliederversammlung der «taz» äussert sich der Geschäftsführer Karl-Heinz Ruch zur Zukunft der Berliner Tageszeitung. Unter dem Titel «Szenario 2022» schreibt er unter anderem: «Das Zeitalter der gedruckten Zeitung ist zu Ende, der Journalismus lebt im Netz weiter.» In diesem Szenario wird darüber nachgedacht, bis 2022 die tägliche Printausgabe einzustellen und bis auf das Wochenende nur noch online zu erscheinen.

«Unser Szenario 2022 zeigt, dass mit den Umsätzen der täglich gedruckten ‹taz› auch erhebliche Kosten für Druck und Vertrieb wegfallen. Wir müssen also bei der Transformation in neue Erlösmodelle keine unrealistischen Annahmen machen», so Ruch weiter. Der Weg ins digitale Zeitalter sei kein Spaziergang. Die «taz»-Redaktion werde bis 2022 noch einmal alle publizistischen Angebote weiterentwickeln und verbessern, um passgenaue Produkte anbieten zu können. (cbe)