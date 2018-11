Planet 105: Programmleiter Dino Giglio geht

Seit zehn Jahren war Dino Giglio in verschiedenen Funktionen beim Radiosender Planet 105 (zuvor Radio 105) tätig, die letzten Jahre als Programmleiter, Musikchef und Moderator. Nun verlässt er den Sender per Ende Januar, wie es in einer Mitteilung heisst. Für ihn sei nun der richtige Moment gekommen, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen.

Giglio lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Wir haben in den letzten zehn Jahren viel erlebt, und sie waren prägend. Heute sind wir mit den Hörerzahlen auf einem klaren Erfolgsweg. Damit konnte ich gemeinsam mit meinem Team eine höchst erfolgversprechende Ausgangslage für die Zukunft schaffen.»

Neuer Programmleiter von Planet 105 wird Marc Jäggi. «Wir werden den Sender mit relevanten Inhalten weiter aufwerten», sagt Jäggi gemäss Mitteilung. Dies werde vor allem durch eine intensivere Zusammenarbeit mit Radio 1 und seinem Informations- und Serviceangebot erreicht. Seine bisherigen Funktionen bei Radio 1 wird Jäggi weiter ausfüllen. (pd/maw)