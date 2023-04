CH Media: Promi-Podcast von Tamedia übernommen

von Nick Lüthi

Altes Konzept, neue Heimat: Nach zwei Staffeln und 15 Episoden «Wahrheit, Wein und Eisenring» bei Tamedia vermeldet CH Media den Transfer des Podcasts. «Ich freue mich sehr auf die Gespräche von Yvonne Eisenring – und darüber, dass wir nun im Bereich Podcast ein vielversprechendes Angebot haben», wird CH-Media-Chefredaktor Patrik Müller in einer Mitteilung zitiert.

In ihrem Podcast spricht Yvonne Eisenring in einer Bar mit Schweizer Prominenten über Themen, die in der Öffentlichkeit gerne verschwiegen werden. Ihre Gäste ziehen Karten von einem Stapel mit Begriffen, sogenannten Tabuthemen. In den ersten beiden Staffeln sprach die Autorin und Moderatorin mit Satiriker Renato Kaiser über Komplexe, mit TV-Frau Eva Wannenmacher über Selbstbefriedigung oder mit Leichtathlet Kariem Hussein über Einsamkeit. «Zwischen Yvonne und unserem Unternehmen – sie arbeitete ja früher für TeleZüri – gab es immer Kontakte», sagt Müller. So sei man ins Gespräch gekommen. «Und irgendwann war der Podcast-Transfer perfekt.»

Mit Michael Steiner, Christa Rigozzi und Nik Hartmann

Für die erste Episode der neuen Staffel «Wahrheit, Wein und Eisenring» befragte Yvonne Eisenring die Basler Sängerin Anna Rossinelli. Die insgesamt acht Folgen erscheinen im Wochentakt, jeweils am Mittwoch. Weitere Gäste sind unter anderen Regisseur Michael Steiner, die Ex-Miss Schweiz Christa Rigozzi und Fernsehmann Nik Hartmann. Der Podcast kann auf den Websites und Apps der Newsportale von CH Media sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen gehört werden.

«Wahrheit, Wein und Eisenring» ist neben dem Sportpodcast «Tribünengeflüster» erst der zweite Podcast von CH Media. «Die frühere Zurückhaltung hing mit unserer Paid-Content-Strategie zusammen», teilt Patrik Müller auf Anfrage von persoenlich.com mit. Podcasts sind ja auf Plattformen wie Spotify gratis verfügbar. «Das hindert uns jetzt aber nicht mehr daran, hier aktiv zu sein», so Müller weiter. Neben dem fixfertig übernommen Gesprächspodcast von Yvonne Eisenring will CH Media auch selbst neue Formate entwickeln. «Wir erarbeiten gerade ein Konzept für einen News-Podcast», verrät Müller.