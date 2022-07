SRF: Prominente Gäste stellen sich Retro-Quiz

Der Montagabend ist seit Jahrzehnten das Zuhause für SRF-Quizsendungen. Von «Tell-Star» und «Risiko» über «Megaherz» bis «Eiger, Mönch und Kunz» – zahlreiche Fragen wurden seit den ersten Quiz-Shows gestellt und beantwortet. Auch diesen Sommer machen sich ein prominentes Rateteam und ehemalige Quiz-Moderatorinnen und -Moderatoren daran, die ehemaligen Fragen in einer unterhaltsamen Runde zu beantworten. Sven Epiney moderiert die Sendung.

Wer kann noch erahnen, was 100 Schweizerinnen und Schweizer gesagt haben, als sie in den Achtzigerjahren bei «Tell-Star» nach ihrer Lieblingsreise-Destination gefragt wurden? Und wer weiss noch, welche Behauptung damals in den Neunzigerjahren in «Risiko» beim Spiel «Rot oder Gelb» richtig war? Richtig ist, was damals stimmte und nicht, was heute korrekt wäre.

In jeder Sendung steht dabei eine Persönlichkeit im Fokus, die bei SRF eine Quiz-Geschichte hat. Zusammen mit zwei prominenten Gästen spielt sie die Fragen aus den unterschiedlichsten Sendungen nach.

Sendetermine:

11. Juli 2022: Mit René Rindlisbacher, Annette Fetscherin und Beni Thurnheer

18. Juli 2022: Mit Anna Maier, Maja Brunner und Reto Scherrer

25. Juli 2022: Mit Stephan Klapproth, Fabienne Louves und Beat

Schlatter

8. August 2022: Mit Walter Andreas Müller, Maja Brunner und Reto Scherrer

15. August 2022: Mit Angélique Beldner, Hanspeter Latour und Fabienne Louves

SRF zeigt die fünfteilige Serie ab dem 11. Juli, jeweils montags um 20.05 Uhr auf SRF 1. (pd/mj)