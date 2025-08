NZZ: Prominenter Autor wechselt in die Rüstungsbranche

Presseschau

Abwendung von den USA gefordert

In Kommentaren nach dem Zollentscheid von US-Präsident Donald Trump sieht die Schweizer Presse mehrheitlich eine Lösung in einer grösseren Annäherung an die Europäische Union.