TV-Werbung: ProSiebenSat.1 sorgt sich wegen TV-Werbeflaute

Die Fernsehgruppe ProSiebenSat.1 bekommt die Konjunkturflaute zu spüren und blickt wegen sinkender TV-Werbeumsätze skeptisch auf das wichtige Weihnachtsgeschäft. «Zwei tolle Wochen im Dezember oder zwei schlechte Wochen im Dezember ändern substanziell das Ergebnis für das ganze Jahr», sagte Konzernchef Max Conze am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Unternehmen bekräftigte zwar seine Prognose für das Geschäftsjahr 2019, musste aber bereits im dritten Quartal ein deutlich schwächeres Fernseh-Werbegeschäft wegstecken. «Wir wollen kein Doomsday-Szenario malen», betonte Conze. Aber die Planbarkeit für das TV-Werbegeschäft sei äusserst gering, mitunter nur ein bis zwei Wochen.

Die Warnung für das Jahresende kam am Finanzmarkt nicht gut an. Die Aktien fielen in der Spitze um rund neun Prozent auf ein Drei-Wochen-Tief von 12,82 Euro und lagen gegen Mittag noch rund fünf Prozent im Minus. Die Papiere von Konkurrent RTL verloren knapp zwei Prozent.

ProSieben-Finanzchef Rainer Beaujean sprach von steigenden makroökonomischen Unsicherheiten. «Deshalb gehört es zu unserer Verantwortung, auf die finanziellen Auswirkungen eines möglichen negativen Szenarios hinzuweisen.» Demnach würde sich der bereinigte Gewinn (Ebitda) im laufenden vierten Quartal um bis zu 60 Millionen Euro verringern, sollten die gesamten TV-Werbeerlöse im hohen einstelligen Prozentbereich sinken. In diesem Falle würde das Ergebnis im Gesamtjahr stärker als geplant auf bis zu 850 Millionen Euro fallen. Im dritten Quartal sanken die Fernsehwerbeumsätze bereits um sechs Prozent und der bereinigte Gewinn brach um ein Viertel auf 131 Millionen Euro ein - auch wegen Investitionen in die E-Commerce-Sparte.

Das vierte Quartal ist für ProSiebenSat.1 traditionell das wichtigste, weil die Zuschauer rund um die Feiertage mehr vorm Fernseher sitzen. Dann macht der Konzern nach Conzes Worten etwa ein Drittel des Jahresumsatzes und fast 40 Prozent des Gewinns.

Bisher plant die Sendergruppe aus Unterföhring für 2019 mit einem Anstieg der Erlöse im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem bereinigten Gewinn, der um einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag unter dem Vorjahr von gut einer Milliarde Euro liegt. Zwischen Juli und September steigerte ProSiebenSat.1 den Umsatz um vier Prozent auf 926 Millionen Euro und profitierte von seinem Digital- und Produktionsgeschäft. «Inzwischen kommen 56 Prozent unseres Umsatzes aus dem Nicht-TV-Werbegeschäft – und dieser Bereich hat im dritten Quartal um 13 Prozent zugelegt», sagte Conze. (awp/sda/reu/eh)