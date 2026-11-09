Publiziert am 09.11.2026

Für Dienstag um 12 Uhr ist eine Kundgebung vor dem Gebäude von SRF und SWI swissinfo.ch an der Schwarztorstrasse 21 in Bern geplant. Dazu aufgerufen haben die Mitarbeitenden von Swissinfo und tvsvizzera.it sowie die Redaktionen des Auslandangebots. «Die Kürzungen in der neuen Leistungsvereinbarung sind inakzeptabel und müssen korrigiert werden», heisst es im Aufruf. Die Mitarbeitenden von Swissinfo fordern SRG und Bundesrat auf, die Kürzungen rückgängig zu machen.

Mit der neuen Leistungsvereinbarung stehen für Swissinfo, 3sat und TV5 Monde ab 2027 noch 16 Millionen Franken pro Jahr zur Verfügung. Bisher waren es rund 30 Millionen (persoenlich.com berichtete). Beim Auslandmandat fallen rund 22 Vollzeitstellen weg, bei Swissinfo sind 15 Personen betroffen.

Neben der Kundgebung des Personals läuft eine zweite Protestaktion. Die Gewerkschaft SSM ruft die Unterzeichnenden der Petition «Retten Sie Swissinfo und das Auslandmandat» dazu auf, der SRG-Direktorin ein vorbereitetes Protestmail zu schicken. Die Petition wandte sich gegen den Plan des Bundesrats, im Rahmen des Entlastungspakets 2027 die Bundesbeiträge an das Auslandangebot zu streichen. Lanciert wurde sie im September 2025. Im Dezember 2025 übergaben das SSM, die Auslandschweizer-Organisation, Reporter ohne Grenzen Schweiz und weitere Organisationen sie mit über 17’000 Unterschriften der Bundeskanzlei.

Die Kritik der Gewerkschaft richtet sich vor allem gegen die SRG. Diese senkt ihren eigenen Beitrag von knapp 19 auf 8 Millionen Franken, der Bund seinen von knapp 19 auf rund 16 Millionen. Das Parlament hatte die Streichung der Bundesbeiträge abgelehnt. Dass Bundesrat und SRG die Beiträge trotzdem senken, sei «demokratiepolitisch höchst fragwürdig», schreibt das SSM in seinem Aufruf. Bis zur Budgetdebatte im Dezember dürfe die SRG keine unumkehrbaren Personalmassnahmen treffen. Die SRG hält dagegen, Bund und SRG müssten gleichermassen sparen. (nil)