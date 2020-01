SRF: «Puls»-Chef Gerald Tippelmann geht

Seit September 2003 ist Gerald Tippelmann Redaktionsleiter bei «Puls». Nach fast 17 Jahren beim Gesundheitsmagazin möchte er nochmals eine neue Herausforderung ausserhalb von SRF suchen und gibt darum den Posten diesen Sommer ab. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nach fast 17 Jahren Redaktionsleitung möchte ich mich persönlichen Projekten und Herausforderungen ausserhalb des Hauses SRF zuwenden», wird Tippelmann zitiert. «Vor dem Hintergrund rascher Veränderungen und völlig neuer Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit den tagesaktuellen Online- und TV-Formaten wünsche ich der Redaktion eine neue und engagierte Leitung, die mit dem kompetenten ‹Puls›-Team die Sendung voranbringen kann. Ich schaue auf eine lange und befriedigende Zeit bei SRF zurück, die ich aus eigenem Antrieb beende, wobei meine persönliche berufliche Perspektive derzeit noch völlig unbestimmt ist.»

Tippelmann hinterlasse eine grosse Lücke, so TV-Chefredaktor Tristan Brenn. «Mit seinem medizinischen Hintergrund und seinem Engagement für ein journalistisch unabhängiges und kompetentes Gesundheitsmagazin hat er ‹Puls› über all die Jahre stark geprägt. ‹Puls› hat unter der Leitung von Gerald Tippelmann sowohl beim Publikum als auch in Fachkreisen immer viel Zuspruch und Anerkennung gefunden.»

Die Nachfolge von Tippelmann ist noch nicht geregelt. (pd/cbe)