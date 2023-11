Fach- und Spezialmedien: Q-Award wird an Inside IT verliehen

Die diesjährige Trendtagung Fach- und Spezialmedien, die am Mittwoch im Folium Sihlcity in Zürich stattfand, war laut Mitteilung «ein voller Erfolg». Mit über 70 Teilnehmenden aus der Schweizer Fachverlagsbranche sei der Event gut besucht gewesen und habe «eine Fülle an wertvollen Einblicken und Diskussionen», schreibt das Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien.

Strategieberater Konrad Weber sprach in einem Vortrag über die Disruption in Fachverlagen und die Reaktionen darauf. Digitalspezialist Michael Marti befasste sich mit der Zukunftssicherung durch KI-Strategien. Und Alessandro della Valle, Cheffotograf von Keystone-SDA, referierte über die Glaubwürdigkeit der Fotografie in Zeiten von KI (persoenlich.com berichtete).

Eine Panel-Diskussion zum Thema Qualität im Journalismus rundete die Tagung ab. Vertreterinnen und Vertreter aus dem Journalismus und dem Verband der Fachjournalisten (SFJ-AJS) diskutierten aktuelle Herausforderungen im Kontext von KI und Fachkräftemangel. Die Debatte zeigte laut Mitteilung, dass die Qualität im Journalismus nach wie vor von grosser Bedeutung ist und dass die Auswirkungen von KI in diesem Bereich vielschichtig sind. Einig waren sich die Referentinnen und Referenten der Tagung, dass die Berufe im Journalismus und in der Fotografie für die Berichterstattung auch zukünftig substanziell bleiben und sich rund um KI neue Berufsfelder bilden.

Ein Höhepunkt der Tagung war die Verleihung des Q-Awards 2023. Die Fachjury beurteilt herausragende Leistungen nach verschiedenen Kriterien und zeichnet mit dem Preis innovative Lösungen aus. In diesem Jahr ging der Q-Award an Inside IT – und damit das erste Mal an eine rein digitale Publikation. Die Jury lobte Inside IT für sein kluges Konzept, das auf unabhängigen Journalismus setzt und einen aussergewöhnlich hohen Mehrwert für die Leser bietet. Die Kombination aus Website, Newsletter, News-Ticker, Podcast, Jobportal und Events beeindruckte die Jury ebenso wie die sorgfältig recherchierten Hintergrundgeschichten, wie es heisst. Inside IT habe sich auch durch eine klare Strategie und nachweisbaren Erfolg hervorgetan.

Eine weitere Erwähnung erhielt Gruppetto, ein neues Velomagazin, das mit gesellschaftsrelevanten Themen und modernem Design überzeugte. Die Jury zeichnete Gruppetto als «Newcomer des Jahres» aus und würdigte die Leidenschaft und das Engagement, mit dem dieses Magazin ins Leben gerufen wurde.

Die Trendtagung endete mit einem Apéro riche, bei dem die Teilnehmer die Gelegenheit nutzten, neue Kontakte zu knüpfen und ihr Netzwerk zu erweitern. (pd/cbe)



