SRF: Rad-Experte hätte gern weitergemacht

Publiziert am 24.09.2025

Der ehemalige Rennfahrer Mathias Frank übernimmt ab 2026 die Rolle des Radsport-Experten bei SRF (persoenlich.com berichtete). Sein Vorgänger Sven Montgomery hatte die Funktion 15 Jahre inne.

Er gehe nicht freiwillig, sagt er im Blick. «Ich hätte gerne weitergemacht. Leider hat man bei SRF anders entschieden.» In der Medienmitteilung zum Wechsel begründete SRF: «Nach 15 Jahren ist nun eine Auffrischung angezeigt.»

«Ich hatte das Gefühl, ich sei wie ein guter Wein, der mit dem Alter immer besser wird», so Montgomery weiter. «Aber vielleicht bin ich auch ein alter Wein, der am Umkippen ist.» (spo)