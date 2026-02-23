CH Media: Radio 32 zieht von Solothurn nach Aarau um

Publiziert am 23.02.2026

Radio 32 richtet seinen Studiobetrieb langfristig neu aus und zieht Ende 2026 von Solothurn nach Aarau um. Das teilt CH Media am Montag mit. Grund für den geplanten Umzug sind unter anderem notwendige Investitionen in eine neue technische Infrastruktur. «Die Studiotechnik in Solothurn hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Wir haben uns dazu entschlossen, die bestehende Studioinfrastruktur in Aarau zu nutzen. So profitiert das Team von Radio 32 künftig von einem topmodernen Arbeitsumfeld», begründet Nicola Bomio, Leiter TV Regional und Radio bei CH Media, den Entscheid. Mit dem Umzug stelle der Sender die technische und betriebliche Zukunftsfähigkeit seines Radiobetriebs sicher, so Bomio weiter.

Infrastruktur und effizienter Betrieb

Der neue Studiositz in Aarau ermöglicht die Nutzung einer modernen Infrastruktur und eine effiziente Ausrichtung des Betriebs. Dies ist auch vor dem Hintergrund eines sich verändernden Schweizer Werbemarktes von Bedeutung, in dem die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für private Radiosender anspruchsvoller werden.

Der Entscheid für den Wechsel des Studios nach Aarau ist Teil einer vorausschauenden und langfristigen Planung. Am bisherigen Studiostandort südlich des Bahnhofs in Solothurn ist eine Arealentwicklung vorgesehen. Ein Auszug wäre in den nächsten Jahren ohnehin nötig geworden. Die bestehende Studioinfrastruktur in Aarau gewährleistet auch künftig verlässliche Produktionsbedingungen für Redaktion und Sendetechnik.

Eigenständige Redaktion mit klarem Profil

Radio 32 bleibt auch nach dem Umzug ein eigenständiger Sender mit einem klaren regionalen Profil. «Der Standortwechsel hat keinen Einfluss auf die Ausrichtung von Radio 32», sagt Dominik Sitter, Programmleiter Radio 32. «Unsere Programmmitarbeitenden produzieren weiterhin ein Programm, das auf unser Publikum in der Region ausgerichtet ist. Wir bleiben nah bei unseren Hörerinnen und Hörern». So fliessen weiterhin regionale Themen, Veranstaltungen und Stimmen aus dem Mittelland direkt in die Berichterstattung ein. Die vertrauten Moderatorinnen und Moderatoren sowie das bestehende Musikprofil bleiben unverändert.

Arbeitsplätze und regionale Präsenz bleiben gesichert

Radio 32 ist seit den 1990er-Jahren fest im Mittelland verwurzelt und bleibt dieser Region verpflichtet. Der Kanton Solothurn, der Oberaargau sowie bestehende Medien- und Werbepartnerschaften bleiben zentrale Bestandteile der regionalen Präsenz. Zudem bleibt in Solothurn eine technische Infrastruktur zur Produktion und Einspeisung von Radiobeiträgen bestehen.

Der Bezug des neuen Studiostandorts in Aarau ist für Ende 2026 vorgesehen. (pd/nil)