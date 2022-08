Umzug: Radio SRF sendet neu aus der Radio Hall

Im August 2022 sind die vier SRF-Radioprogramme sowie das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen vom Radiostudio Brunnenhof gestaffelt in die Radio Hall auf dem Campus Leutschenbach umgezogen. Nach Radio SRF Virus, Radio SRF Musikwelle und dem Regionaljournal ZH/SH, senden seit Dienstag auch Radio SRF 1 und Radio SRF 3 aus der Radio Hall.

Anfang Februar 2021 hat auf dem Campus Leutschenbach in Zürich der Umbau der ehemaligen Car-Halle zur sogenannten Radio Hall begonnen. Diese ersetzt das heutige Radiostudio Brunnenhof, das seit den 1930er-Jahren in Betrieb war. Der Umbau einer bestehenden Car-Halle aus dem Jahr 1967 zur Radio Hall hat rund eineinhalb Jahre gedauert. Seit dem 1. Juni 2022 ist die Radio Hall betriebsbereit, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

Über zwei Geschosse, verteilt auf etwa 4400 Quadratmetern Nutzfläche, sind rund 200 Arbeitsplätze in einer offenen Bürolandschaft, sechs Senderegien, davon fünf mit Visual Radio ausgestattet, sowie eine Live Stage mit Platz für bis zu 300 Personen entstanden. Bis Ende August 2022 ziehen hier laut SRF rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die bisher am Standort Brunnenhof gearbeitet haben. Insbesondere durch eine deutliche Reduktion der Nutzflächen könnten die Betriebskosten um rund ein Drittel gesenkt werden, heisst es weiter. Mit grossen, offenen Flächen bietet die Radio Hall die Voraussetzungen für die teamübergreifende Arbeit zwischen allen Radiosendern und Onlineproduktionen.

Röbi Ruckstuhl, Leiter Kanäle Radio: «Mit der Radio Hall am Leutschenbach ist eine Campus-ähnliche Gebäudenutzung entstanden, die Begegnungen und den Austausch zwischen Radio-, TV- und Online-Mitarbeitenden fördert. Mit Blick auf die Zukunft, in der wir noch enger zusammenarbeiten möchten und müssen, um Synergien optimal nutzen zu können, ist es ein grosser Vorteil, wenn man sich auch räumlich näher ist.»

Bereits Mitte Juni 2022 sind erste Mitarbeitende aus der Musikprogrammierung und dem Kanalmanagement in die neuen Räumlichkeiten auf dem Campus Leutschenbach eingezogen – im August folgten Radio SRF Musikwelle und Radio SRF Virus sowie das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Am Dienstag, 30. August 2022, wurden nun die letzten Sendungen von Radio SRF 1 und Radio SRF 3 aus dem Radiostudio Brunnenhof ausgestrahlt, und später am selben Tag die ersten aus der Radio Hall.

Am Samstag, 12. November 2022, wird die Radio Hall mit einem Publikumsanlass offiziell eröffnet. (pd/wid)