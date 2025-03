Publiziert am 20.03.2025

Die Audiokanzlei baut ihr Podcast-Universum weiter aus: Neben der App «Suisse Podcast» mit fast 1000 hörbaren Schweizer Podcasts, dem «Suisse Podcast»-Festival, den «Suisse Podcast»-Awards, der «Suisse Podcast»-Academy und den «Suisse Podcast»-Liveshows im Kino Frame kommt der Podcast-Radiosender «Suisse Podcast» dazu, der exklusiv auf DAB+ zu hören sein wird. Schwerpunkt des Programms werden bekannte Schweizer Podcasts sein. Nach einem Soft-Launch startet der Sender am 1. Mai 2025 regulär. Programmleiter wird Stephan Lendi.

Immer wieder neue Podcasts sollen vorgestellt und auf Live-Shows hingewiesen werden, so heisst es in einer Mitteilung. Zusammengefasst und in den Worten von Giglio werde «Suisse Podcast» das erste Talk-Radio der Schweiz, das ergänzend auch auf der «Suisse Podcast»-App weltweit hörbar sein wird. Designierter Programmleiter ist Stephan Lendi, der jetzt schon ein Podcast-Magazin auf der Plattform «Suisse Podcast» verantwortet.

Studio im Kino Frame im Zürcher Kreis 4

Domiziliert ist der neue Podcast-Radiosender «Suisse Podcast» im Kino Frame an der Europaallee, wo die Audiokanzlei seit September 2024 ein Podcaststudio betreibt und in den Kinosälen auch regelmässig Live-Shows produziert. «Podcasts sind das Medium der Gen Z. Entsprechend muss ein Podcast-Radiosender dort produziert werden, wo sich diese Zielgruppe beruflich und privat bewegt», sagt Giglio. Seine Vision: Ein «Home of Podcast», wo sich Podcasterinnen und Podcaster zu jeder Tages- und Nachtzeit treffen können.

Ugur Gültekin ist neuer Head of Content

Mit dem «Suisse Podcast»-Universum wächst auch das Audiokanzlei-Team. Neu verstärken der Journalist, Moderator und Produzent Ugur Gültekin als Head of Content, der langjährige Watson-Videoproduzent Nico «Fama» Bernasconi als Senior Videograf sowie die Radiomoderatoren und Sounddesigner Maurice Morgenstern und Remo Hunziker als Audio-/Video-Produzenten die Schweizer Podcast-Agentur. Letztere beiden kommen von Radio 1. So will Agenturleiter Dino Giglio der steigenden Nachfrage nach Corporate Podcasts und nach Bewegtbild-Content begegnen. (pd/awe)