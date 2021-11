SRF: Radiomoderator Julian Thorner geht

Anfang 2016 ist Julian Thorner zum Moderationsteam von Radio SRF 3 gestossen. Der 33-jährige Thurgauer war seither regelmässig im Tagesprogramm von SRF 3 sowie in der «Hitparade» am Sonntagnachmittag zu hören und präsentierte unter anderem den «SRF 3 Festivalsommer» und Live-TV-Sendungen im Rahmen der Spendenaktion «Jeder Rappen zählt». Nun hat sich Thorner gemäss einer Mitteilung entschieden, die Moderation bei Radio SRF 3 per Ende Januar 2022 abzugeben und beruflich weiterzuziehen. Er wird Anfang Februar 2022 bei Schweiz Tourismus eine Stelle als Projektmanager Media Relations antreten.

«Ich bedanke mich bei SRF 3 für die lehrreichen Jahre, den Hörerinnen und Hörern für ihre Treue und natürlich ganz besonders den tollen Menschen des Teams, welche tagein, tagaus mit Herzblut ein attraktives und tagesaktuelles Programm für die Schweiz produzieren», lässt sich Thorner in der Mitteilung zitieren.

Und Alexander Blunschi, Co-Leiter Radio SRF 3, sagt: «Julian Thorner nicht mehr am Mikrofon und vor der Kamera für SRF 3 einsetzen zu können, ist ein grosser Verlust. Er hat zahlreiche Projekte und das Tagesprogramm von SRF 3 in den letzten Jahren entscheidend mitgeprägt. Für seine kommende Aufgabe wünschen wir Julian nur das Beste und es freut uns, dass er nun helfen wird, das Sendegebiet von SRF 3 touristisch noch besser zu vermarkten.»

Das Pensum von Julian Thorner bei SRF 3 wird voraussichtlich intern vergeben, wie es weiter heisst. (pd/tim)