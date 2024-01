Gruppetto: Radsport-Magazin wird Medienpartner

Gruppetto wird laut einer Mitteilung auf seinen verschiedenen Kanälen mithelfen, die UCI-Weltmeisterschaften im heimischen Zürich mit ins Ziel zu fahren. «Als exklusives Schweizer Fachmagazin ergänzen sie in idealer Weise unser bereits sehr starkes Feld an Medienpartnern, bestehend aus der TX Group, die mit der SonntagsZeitung und dem Tages-Anzeiger präsent sein wird, sowie dem offiziellen Lokalradio Radio Zürisee», so Ina Bauspiess, Leiterin Marketing und Sponsoring des Lokalen Organisationskomitees (LOK) Zürich 2024.

«Die Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften 2024 vor unserer Haustüre in Zürich sind eine einmalige Gelegenheit für uns», lässt sich Corsin Zander, Co-Chefredaktor beim Gruppetto, zitieren. «Wir werden unserem Namen treu bleiben und nicht die ersten sein, welche die Resultate vermelden. Aber wir wollen die besten Hintergrundgeschichten und kuriosen Trouvaillen abseits der Rennstrecke liefern. Und wir wollen der Radsportfamilie mit diversen Aktivitäten rund um die WM zusammenbringen.»

Für das noch junge Magazin sei es nicht die erste Medienpartnerschaft, so Zander auf Anfrage von persoenlich.com. So habe sich die allererste durch Crowdfunding finanzierte und im Sommer 2023 erschienene Ausgabe der Tour de Suisse gewidmet (persoenlich.com berichtete).

Die UCI-Rad- und Para-Cycling-Strassen-Weltmeisterschaften Zürich 2024 werden vom 21. bis 29. September im Kanton und in der Stadt Zürich ausgetragen. An der neuntägigen Sportgrossveranstaltung mit globaler Ausstrahlung werden inklusive der Para-Cyclists die besten 1300 Fahrerinnen und Fahrer aus mehr als 75 Ländern teilnehmen.

Wie es in einer weiteren Mitteilung hiess, wird Rivella mit Focuswater offizieller Supplier. (pd/cbe)