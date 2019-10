The Influencer: Rainer Kuhn plant ein Influencer-Magazin

Unter dem Namen «The Influencer» plant der langjährige Werber, Musiker («Beglinger») und ehemalige «Kult»-Verleger Rainer Kuhn das erste Schweizer Influencermagazin. Wie er gegenüber persoenlich.com erklärte, soll die erste Ausgabe am 31. Oktober 2019 erscheinen. Das Magazin soll monothematisch sein und sich ausschliesslich um die Welt der Influencer, Amplifier und Content Creators drehen und einen Blick hinter die Kulissen der Influencer-Branche ermöglichen.

Keine digitale Verbreitung

Motto des Hefts: «The Stories behind the Storytellers». Kuhn glaubt, dass ein «analoges Print-only-Magazin zu einer ausschliesslich digitalen Mediengattung» einem echten Bedürfnis entspräche. Damit will er an den Erfolg seiner Zeitschrift «Kult» anknüpfen, die vor bald 20 Jahren in Zürich und St. Gallen auf grosse Resonanz stiess.

«Wir setzen völlig auf Print only», sagt der Verleger, «und werden überhaupt nichts digital verbreiten». Das Heft soll in den Kiosken erhältlich sein. Für die Inserenten bestehe damit die Möglichkeit, direkt und quasi ohne Streuverlust an die Influencer, Amplifier und Content Creators heranzukommen.

Diese Woche wurde zudem bekannt, dass sich mit «Reach» ein weiteres neues Magazin an die Influencer- und Bloggerszene richten möchte. Dieses Magazin erscheint aber erst Ende November. (pd/ma)