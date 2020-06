20 Minuten: Rassistische und sexistische Kommentare freigeschaltet

Auf 20min.ch sind in den vergangenen Tagen und Wochen mehrfach rassistische und sexistische Kommentare von Leserinnen und Lesern erschienen. Dafür entschuldigt sich Chefredaktor Gaudenz Looser in einer Meldung in eigener Sache auf dem Onlineportal.

Das Problem besteht laut Looser seit der Neulancierung der App Ende April (persoenlich.com berichtete). Seither sei ein neuer Algorithmus im Einsatz, der einen Teil der täglich eingehenden Kommentare automatisch filtert, bearbeitet und bei rassistischen oder beleidigenden Inhalten löscht. «Leider funktioniert dieser Algorithmus noch nicht so, wie er sollte», schreibt Looser. Seither seien die Teams mit Hochdruck daran das System zu verbessern.

Bis eine Lösung gefunden ist, sei die Zahl der automatisch bearbeiteten Kommentare drastisch reduziert worden. Die Schichten von Mitarbeitern, die Kommentare von Hand freischalten, seien massiv erhöht worden. Looser dazu: «Wir können uns diesen zusätzlichen Aufwand nicht über eine längere Zeit leisten, daher prüfen wir neue technische Lösungen, mit welchen wir mit gutem Gewissen die Kommentarfunktion wieder weiter öffnen können.» (wid)