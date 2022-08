Das Medienunternehmen Any Working Mom feiert sein sechsjähriges Bestehen. Die drei Inhaberinnen Andrea Jansen, Anja Knabenhans und Rebecca Krausse nehmen nun eine Rochade in der Geschäftsleitung vor. Krausse übernimmt neu die operative Geschäftsleitung, Andrea Jansen den Bereich Strategie und Business Development und Anja Knabenhans bleibt weiterhin Chief of Content, heisst es in einer Mitteilung.

«Nach sechs Jahren im Lead habe ich gemerkt, dass mir durch den Geschäftsalltag die Zeit für die grossen Visionen und das Weiterdenken fehlt. Die Leitung nun in Rebecca Krausses’ Hände zu geben, ist mein absolutes Wunschszenario. Und ich habe hoffentlich wieder Headspace zum Spinnen», sagt Andrea Jansen dazu.

«Das Tolle an einer Rochade ist, dass lediglich die Ansprechpersonen ändern. Knowhow, Groove und Leidenschaft bleiben bestehen. Aber mit einer Ressourcen-Optimierung nach Kompetenzen sind wir für unsere Ideen nachhaltig aufgestellt», kommentiert die neue CEO, Rebecca Krausse.

2016 gründete die ehemalige SRF-Moderatorin Andrea Jansen die Onlineplattform, die sich für Selbstbestimmung und Gleichberechtigung in der Elternschaft einsetzt. 2017 beziehungsweise 2018 stiessen Anja Knabenhans und Rebecca Krausse dazu. 2019 folgte die Gründung der Any Working Mom GmbH.

Mittlerweile erreicht Any Working Mom laut eigenen Angaben monatlich 60’000 Leserinnen und Leser. Nebst den Magazinbeiträgen gibt das Portal zwei Podcasts heraus und verfügt über 30'000 Followerinnen auf Instagram sowie weitere 17'000 auf Facebook. Die Plattform finanziert sich mit einem Online Store und ausgewählten Werbepartnerschaften und bleibt für die Leserschaft kostenfrei. Das Team von Any Working Mom umfasst zehn Mitarbeiterinnen. (pd/wid)