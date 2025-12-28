Ringier: Rebecca Spring wechselt zu SRF

Publiziert am 28.12.2025

Rebecca Spring wechselt per 1. Januar 2026 zum Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Die 32-Jährige wird künftig als Produzentin und Redaktorin für die Sendung «Arena» arbeiten.

Wie Spring auf LinkedIn schreibt, hatte sie ihre erste Festanstellung im Journalismus am 1. Dezember 2019 bei Blick TV angetreten. In ihrer Zeit beim Blick moderierte sie diverse Livesendungen und war als Reporterin im In- und Ausland im Einsatz. Dabei berichtete sie über zahlreiche nationale und internationale Ereignisse, von der Corona-Pandemie über den Ukraine-Krieg bis hin zu Sportgrossanlässen wie der Fussball-Europameisterschaft 2025 in der Schweiz oder dem Eurovision Song Contest in Basel.

«Die letzten Jahre waren geprägt von politischen Ereignissen, welche die Schweiz und die Welt verändert haben. Ich war schon immer politisch interessiert und habe bei meiner Arbeit beim Blick als Moderatorin und Reporterin an Abstimmungen und Wahlen gemerkt, dass ich mich auf das Ressort Politik fokussieren will», so Spring auf Anfrage von persoenlich.com. «Ich freue mich, dass ich in der ‹Arena› Teil sein darf, von der wichtigsten politischen Diskussionssendung der Schweiz.»

Vor ihrer Zeit bei Ringier arbeitete Spring unter anderem als Praktikantin, Volontärin und freie Journalistin für SRF, Sky Deutschland und Eurosport. (cbe)