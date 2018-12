Mengis Medien: Redaktionen werden neu aufgestellt

Auf den 1. Januar 2019 werden die Redaktionen von Mengis Medien reorganisiert. Die Walliser Mediengruppe ist Herausgeberin des «Walliser Bote» sowie der «RhoneZeitung» und betreibt das Lokalradio RRO sowie die Online-Portale rro.ch und 1815.ch.

Durch neugebildete redaktionsübergreifende Ressorts soll die Zusammenarbeit gestärkt und Synergien besser genutzt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Fünf Ressorts sind definiert: Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur sowie Gesellschaft/Vermischtes.

«Die einzelnen Redaktionen bleiben bestehen und sind auch künftig unter der Leitung der jeweiligen Chefredaktoren», sagt Armin Bregy. Die Reorganisation habe keinen Stellenabbau zur Folge, ergänzt der publizistische Leiter Bregy auf Anfrage. Eher würden neue Redaktoren eingestellt.

In den verschiedenen Ressorts würden Themen medienübergreifend diskutiert und umgesetzt. Die jeweiligen Ressortleiter definierten dabei in Zusammenarbeit mit den Chefredaktionen, welches Medium ein Thema behandelt, wie die Berichterstattung gestaltet wird und welche Kanäle bespielt werden. Durch die redaktionsübergreifende Zusammenarbeit soll auch die publizistische Qualität der Mengis Medien gestärkt werden.

«Wird beispielsweise in der ‹RhoneZeitung› ein Artikel publiziert, kann das Thema abends im Radio debattiert werden. Oder RRO liefert die News, der ‹Walliser Bote› den Hintergrund dazu. Verschiedenste Spielarten sind möglich», so Bregy. Hochgehalten wird dabei die Meinungsvielfalt. «Wir sind uns bewusst, dass das Medienhaus Mengis im Oberwallis viel publizistische Kraft vereint. Umso wichtiger ist es, dass in unserer Berichterstattung auch künftig sämtliche politischen Richtungen berücksichtigt werden», sagt Bregy weiter.

Für die Leitung der fünf Ressorts konnte das Medienhaus Mengis «etablierte und frische Kräfte» gewinnen: David Biner übernimmt das Ressort «Politik», Werner Koder steht dem Wirtschaftsressort vor. Beide sind bereits Mitglied der WB-Chefredaktion. Die redaktionsübergreifende Sportabteilung übernimmt Hans-Peter Berchtold, Leiter WB-Sportredaktion. Für «Gesellschaft/Vermischtes» ist Journalist Mathias Gottet zuständig. Für das Ressort «Kultur» konnte Nathalie Benelli verpflichtet werden. Sie wechselt nach acht Jahren als Verantwortliche für Kulturpromotion bei Kultur Wallis zurück zu Mengis Medien. (pd/maw)