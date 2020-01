Surseer Woche/Sempacher Zeitung: Regionale Redaktionen zusammengelegt

Die Surseer Woche und die Sempacher Zeitung legen ihre Redaktionen zusammen. Mit der Neuorganisation wolle man die Präsenz in den Online-Kanälen steigern. Die Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt, auch die beiden Redaktionsstandorte bleiben bestehen.

Die Redaktionsleitung der gemeinsamen Redaktion nimmt Dominique Moccand, bisher Redaktionsleiter der Surseer/Trienger Woche, wahr. Dies teilten die beiden Verlage – die Surseer Woche AG und die WM Druck Sempacher Zeitung AG – am Mittwoch mit. Geri Wyss, bisher Redaktionsleiter der Sempacher Woche, leitet neu das Ressort Oberer Sempachersee.

Die Neuorganisation bezwecke, die Präsenz in den eigenen Online-Kanälen zu steigern und zu stärken. Die regionale Berichterstattung soll nicht nur am Donnerstag in der Printausgabe erfolgen, sondern während sieben Tagen in der Woche online.

Die verschiedenen Zeitungstitel bleiben als selbständige Verlagsprodukte erhalten. Die Leserinnen und Leser im Sempacherseegebiet und im Surental sollen sich in ihrer Zeitung auf den eigenständigen Lokalseiten wiederfinden. (sda/lol)