Medienart Annabelle: Regula Bührer Fecker neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 03.11.2025

Das Frauenmagazin Annabelle holt sich neue Expertise in den Verwaltungsrat. Bührer Fecker bringt Erfahrung in Unternehmensstrategie, Markenentwicklung und gesellschaftlichem Wandel mit. Sie verfügt über Erfahrung von Marktentwicklung über Kommunikationsstrategie bis zur digitalen Transformation.

Bührer Fecker ist bereits Verwaltungsrätin bei Tibits, Namuk und Mal ehrlich. Der Verwaltungsrat besteht neu aus Jürg Rykart als Präsident, Valentin Kälin als Vizepräsident und Bührer Fecker, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Mein erstes Schnupperabo der Annabelle habe ich mit zwölf Jahren gelöst – und bin seither loyale Leserin», wird Bührer Fecker zitiert. «Umso mehr freut es mich, künftig an der Weiterentwicklung dieses ikonischen Mediums mitzuwirken, das seit Jahrzehnten prägt, bewegt und inspiriert.» Verwaltungsratspräsident Rykart ergänzt: «Ihre Perspektive wird uns helfen, Annabelle als relevante, eigenständige und zukunftsorientierte Marke weiterzuentwickeln.»

Die Erweiterung des Verwaltungsrats erfolgt wenige Monate nach strukturellen Anpassungen bei Annabelle. Das Magazin reduzierte im September die Erscheinungsfrequenz von 16 auf 12 Ausgaben pro Jahr und baute 1,95 Vollzeitstellen ab. Gleichzeitig übernimmt Jacqueline Krause-Blouin im Januar 2026 die Digital-Leitung (persoenlich.com berichtete).

Die Medienart-Gruppe ist an drei Standorten tätig: Medienart Annabelle AG in Zürich, Medienart Solutions AG in Baar sowie Medienart AG in Aarau. Zusammengefasst sind die Unternehmensbereiche in der Medienart Group AG. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 75 Mitarbeitende. Die Gruppe führt ein breites Portfolio: Neben Annabelle gehören Le menu, Zeitlupe, Phase5, eTrends, Domotech und die Technische Rundschau dazu. (pd/cbe)