CH Media: Rekordquoten bei Eishockey-Playoff-Final

Publiziert am 04.05.2026

Den Sekundenspitzenwert von 412'000 Zuschauenden erzielte CH Media beim Siegestor in der Verlängerung, als Lucas Wallmark Fribourg-Gottéron zum ersten Meistertitel der Klubgeschichte schoss.

Über die vollen 66 Spielminuten des letzten Finals waren durchschnittlich 234'000 Personen zugeschaltet, schreibt CH Media in einer Mitteilung. Der Marktanteil in der Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen lag gemäss den von Mediapulse ermittelten Zahlen bei 48,7 Prozent. Über alle sieben Finalspiele erreichten 3+ und TV24 in dieser Altersgruppe einen durchschnittlichen Marktanteil von 31,5 Prozent. Das entspricht mehr als einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Die Angaben basieren auf vorläufigen Zahlen.

Über die gesamte Saison 2025/26 erreichten die beiden Sender mit ihrem Eishockey-Programm nach eigenen Angaben mehr als 1,5 Millionen Personen, die das Angebot mindestens 15 Minuten am Stück nutzten. Auch in der Saison 2026/27 überträgt CH Media die National League live auf 3+ und TV24 — mit je einem Spiel pro Woche in der Regular Season und einer Partie pro Runde in den Playoffs. (pd/nil)