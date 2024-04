Bakom: René Dönni Kuoni ist neu stellvertretender Direktor

Keystone-SDA

Zürcher Kantonsrat als Kunde verloren

Zürcher Kantonsrat als Kunde verloren

«Das ändert in keiner Weise etwas an unserer Berichterstattung», so CEO Hanspeter Kellermüller.

Die Parlamentsdienste haben den Vertrag mit der Nachrichtenagentur per Ende April gekündigt. «Das ändert in keiner Weise etwas an unserer Berichterstattung aus dem kantonalen Parlament», so CEO Hanspeter Kellermüller.