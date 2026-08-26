Konsumenteninfo: René Schuhmacher gibt Verlag allmählich ab

René Schuhmacher, der Anwalt ist und für den «Kassensturz» arbeitete, gründete die Konsumenteninfo AG in den 1990er-Jahren. Das Unternehmen gibt heute die Zeitschriften K-Tipp, Saldo, K-Geld, Gesundheitstipp, Kulturtipp und Plädoyer heraus. Laut K-Tipp-Webseite ist der Verlag zu fast 100 Prozent in seinem Besitz.

Mittlerweile ist Schuhmacher 73 Jahre alt. Nun ist die Frage nach seiner Nachfolge geklärt. Schuhmacher und seine Partnerin Yvonne Keller haben die «Stiftung zur Förderung der Konsumentenrechte» mit Sitz in Bern gegründet, wie persoenlich.com erfahren hat.

Die Stiftung werde in den nächsten Jahren nach und nach die Aktien und Anteile der Konsumenteninfo und der Tochtergesellschaft in der Romandie, Editions Plus, übernehmen, erklärt auf Anfrage Karl Kümin, langjähriger Mitarbeiter der Konsumenteninfo und Stiftungspräsident. «Das soll sicherstellen, dass die Qualität der Publikationen, die Beratungsleistung und die Wahrnehmung der Konsumentenrechte auch künftig gewährleistet sind, wenn sich die Gründergeneration aus dem Berufsleben zurückzieht.» Wann die Übergabe der Anteile abgeschlossen sein wird, steht laut Kümin nicht fest.