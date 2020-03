NZZ: Resilienz-Podcast ist gestartet

Der neue NZZ-Podcast «12 Geheimnisse für ein starkes Ich» widmet sich Menschen, die in schwierigen Lebensphasen innere Stärke bewiesen haben. In zwölf Folgen verraten die unterschiedlichen Persönlichkeiten ihre Geheimnisse für mehr Widerstandskraft, schreibt die NZZ in einer Mitteilung. Die erste Folge ist ab sofort verfügbar. Jede Woche wird eine neue Folge ausgespielt.

Unter den zwölf Menschen, die im NZZ-Podcast über Resilienz sprechen, ist die ehemalige Kunstturnerin Ariella Kaeslin, die von den negativen Seiten des Spitzensports erzählt. Die Entführung der Österreicherin Natascha Kampusch und ihre Flucht nach über acht Jahren Gefangenschaft sorgten weltweit für Schlagzeilen. Seither wird sie mit Verschwörungstheorien und Cyberhass konfrontiert. Kinderarzt und Autor Remo Largo erklärt, inwieweit Kinder zu resilienten Menschen erzogen werden können und wie man sie für Krisen stärken kann. Und das Cabaret-Duo Divertimento spricht über den Erfolgsdruck, dem sich Künstler in der Öffentlichkeit aussetzen.

Im Podcast werden auch Krisen beleuchtet, die täglich mehr oder weniger versteckt ihren Lauf nehmen. Eine Mutter, die ihr Kind am Ende der Schwangerschaft verloren hat, erzählt, wie sie wieder Lebensfreude fand. Ein ehemaliger Drogensüchtiger zeichnet seinen Weg aus der Abhängigkeit und das Leben auf der Gasse nach. Eine junge Frau, die als Teenager schwere Verbrennungen erlitt, spricht über ihren Alltag mit Narben und über den Mut, an eine gute Zukunft zu glauben. (pd/wid)