Vaduzer Medienhaus: Reto Furter geht nach kurzer Zeit

Publiziert am 06.11.2025

Das liechtensteinische Medienunternehmen trennt die Funktionen der publizistischen Leitung von der Chefredaktion, wie es in einer Meldung in eigener Sache heisst.

Reto Furter, der beide Positionen seit August 2025 innehatte, verlässt das Medienhaus nach weniger als drei Monaten auf eigenen Wunsch. Seine Rollen werden nun aufgeteilt: Gary Kaufmann wird neuer Vaterland-Chefredaktor, Alexandra Fitz Leiterin Publizistik des Vaduzer Medienhauses.

Fitz kam im August von CH Media und Ringier ins Haus (persoenlich.com berichtete). Sie bleibt Mitglied der Geschäftsleitung. Kaufmann ist seit 2018 beim Vaduzer Medienhaus tätig und seit April 2024 Teil der Chefredaktion. (cbe)