Vaduzer Medienhaus: Reto Furter wird Chefredaktor

Publiziert am 31.03.2025

Der neue Chefredaktor der einzigen Liechtensteinischen Tageszeitung «Liechtensteiner Vaterland» heisst Reto Furter, teilt das Vaduzer Medienhaus am Montag mit. Er war zuletzt Leiter Chefredaktion der Medienfamilie Südostschweiz und damit verantwortlich für Online, Tageszeitungen, Radio, TV und Social Media.

Als künftiger Leiter Publizistik der Vaduzer Medienhaus AG und Mitglied der Geschäftsleitung trägt er nebst dem «Liechtensteiner Vaterland» die Gesamtverantwortung für alle Produkte und Kanäle. Der 53-Jährige studierte Geschichte und Philosophie in Bern, wo er auch promovierte.

Alexandra Fitz ist aktuell Co-Ressortleiterin Gesellschaft/People der Blick-Gruppe und stv. Chefredaktorin des SonntagsBlick. Die 39-jährige Liechtensteinerin übernimmt die Stellvertretung von Furter und wird ebenfalls Mitglied der Geschäftsleitung. Fitz studierte in Wien und Hamburg Journalistik und Kommunikation und besuchte die Ringier Journalistenschule.

Reto Furter und Alexandra Fitz treten ihre Stellen am 1. August an. «Wir freuen uns, dass wir zwei erfahrene Medienprofis für unser Haus gewinnen konnten», wird Verwaltungsratspräsident Ivo Klein in der Medienmitteilung zitiert. «Reto Furter und Alexandra Fitz bringen die besten Voraussetzungen mit, um unsere Produkte und Dienstleistungen weiterzuentwickeln und fit für die digitale Zukunft zu machen», ergänzt Geschäftsführer Daniel Bargetze.

Für das Vaduzer Medienhaus arbeiten rund 60 Mitarbeitende in den Geschäftsbereichen Digital, Print, Aussenwerbung und Events. Das «Liechtensteiner Vaterland» ist gleichzeitig lokales, regionales und nationales Medium des Fürstentums Liechtenstein. (pd/spo)